Madrid.- El aeropuerto de Madrid ha incorporado este sábado una nueva ruta a Querétaro, México, operada por la aerolínea Iberojet, y la primera que une la capital de España con ese enclave situado en el centro-norte del país norteamericano.

La ruta cuenta con una frecuencia semanal, volando a Querétaro los sábados, e Iberojet cubrirá este trayecto de forma habitual con un Airbus A350-900, que dispone de capacidad para transportar más de 400 pasajeros, informó en un comunicado Aena, la operadora de los aeropuertos españoles.

El acto de inauguración, que se desarrolló frente a la puerta de embarque A16 de la Terminal T1 de Madrid-Barajas, contó con la presencia tanto de representantes de Aena como de la aerolínea.

Durante el acto se llevó a cabo el tradicional corte de cinta y se repartieron obsequios para los pasajeros del vuelo inaugural.

El viernes, la secretaria de Turismo de Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado, destacó que la respuesta del mercado fue inmediata y ya se habían vendido más de 4 mil boletos para la nueva ruta.

Iberojet es una línea aérea comercial española con sede en Palma de Mayorca propiedad del grupo Barceló, a través de Ávoris, su división de viajes.

mcc