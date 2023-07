“Soy inocente, no cometí ninguna ilegalidad”, aseguró durante su audiencia ante un juzgado, el expresidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Jorge Javier “N”, quien es señalado por una irregularidad durante su administración que asciende a 40 millones de pesos.

El también notario público fue detenido el pasado martes por la Fiscalía General del Estado (FGE) en cumplimiento a una denuncia recibida por un posible hecho de corrupción durante su desempeñó como magistrado presidente del TSJ en el periodo 2013-2018.

La investigación deriva de las observaciones detectadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), por un monto superior a los 40 millones de pesos en el ejercicio del Poder Judicial, y que fueron debidamente presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para integrar la mencionada carpeta que derivó en el ejercicio de la acción penal.

En la denuncia recibida en abril pasado, la Fiscalía Especializada tuvo conocimiento sobre los hallazgos de una auditoría practicada al segundo semestre del ejercicio fiscal 2018, en la que se reflejó el pago en su totalidad a un proveedor para la instalación de una red de enlace de videocoferencia, sin que esta se hubiera concluido y físicamente se entregó solo en un 54 por ciento, en el plazo acordado.

Derivado del análisis de dicha información se presume la responsabilidad de Jorge Javier “N” como titular de dicho poder, en investigaciones que siguen su curso bajo la causa 743/2023.

La FGE solicitó la orden de aprehensión a un juez de control, por lo que, la noche de este lunes 10 de julio se ejecutó la misma en Villahermosa, donde fue localizado el exservidor público y de quien se presume su participación en el delito de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades.

En una extensa audiencia inicial en el Juzgado de Control de la Región Judicial 9 con sede en el municipio de Centro, se le formuló la imputación de dicho delito y aunque se apegó al artículo 20 Constitucional, el exmagistrado expresó: "Me declaro total y absolutamente inocente de los hechos que me quieren imputar, como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado mi actuar siempre fue apegado a derecho y no cometió ningún delito".

Será hasta este sábado cuando el juez decida si es vinculado a proceso, y tras un largo debate, se aplicó a Jorge Javier “N” la medida cautelar de prisión preventiva, ante el riesgo de que pueda evadirse, ya que según argumentó la Fiscalía, es viajero frecuente al extranjero.















