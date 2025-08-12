Ciudad Juárez.- Dos policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron asesinados cuando custodiaban a un supuesto empresario en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El hecho ocurrió la noche de ayer en el cruce de las calles Vía Cabaña y Paseo de Aragón, del fraccionamiento Vilago Residencial en Ciudad Juárez y en un inicio se presumía que se trataba de un secuestro.

Más tarde, se confirmó que el ataque iba dirigido a un hombre identificado como Ulises Nache Trujillo, quien murió en el enfrentamiento se ha mencionado de forma extraoficial que es empresario y en otras versiones ha trascendido que es líder de un grupo criminal en esta localidad.

El antes mencionado, era acompañado o custodiado por dos elementos de la SSPM, quienes estaban en su día franco y quienes también perdieron la vida en el ataque.

Foto: Especial

La mañana de este martes la SSPM informó de manera oficial las identidades de los agentes que perdieron la vida en este hecho.

Se trata de Gallegos Salas Miguel Eduardo de 31 años, y quien tiene fecha de alta en la corporación desde el 21/03/2022, y estaba comisionado en el grupo de cuatrimotos que se dedican a patrullar en el primer cuadro de la ciudad y en estacionamientos de centros comerciales.

El otro elemento lo identificaron como Pulido Escobedo Rigoberto de 32 años, con fecha de alta en la corporación 23/09/2013, estaba comisionado en el grupo de cuatrimotos que se dedican a patrullar en el primer cuadro de la ciudad y en estacionamientos de centros comerciales.

La SSPM aseguró que ambos elementos se encontraban en su día franco cuando ocurrieron los hechos, y que la corporación ya mantiene la coordinación con las autoridades investigadoras para coadyuvar en el esclarecimiento de lo sucedido.

De momento no se reportan personas detenidas por este hecho.

