Culiacán.- En actos de violencia registrados en los municipios de Culiacán y Navolato, tres hombres fueron asesinados a balazos, uno más herido de bala y una mujer de nombre Mirian Karina “N” fue interceptada por un grupo armado los cuales la privaron de su libertad.

La Policía Municipal de la capital del estado fue notificada que sobre la calle Constituyentes de la colonia Díaz Ordaz, cuatro hombres armados descendieron de una camioneta de lujo y amagaron a una mujer, a la cual obligaron a subirse a la unidad y huyeron del lugar sin ser localizados.

En la colonia los Pinos, sobre la calle Nazar, un hombre cuyas características no se dieron a conocer fue atacado a balazos por desconocidos mientras caminaba, por lo que socorristas de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios y luego lo trasladaron a un hospital donde es atendido.

Lee también VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Sobre la misma calle, pero varios metros adelante, minutos después, fue encontrado el cuerpo de un hombre, de apariencia joven, el cual presentaba varios impactos de bala, sin que se conozca si ambos casos están relacionados.

Dentro de bolsas de plástico abandonadas en el sector Humaya, de la capital del estado, fue encontrado el cuerpo de Josué Manuel “N” de 33 años, propietario de una tortillería, reportado un día antes como privado de su libertad en el fraccionamiento Jardines del Pedregal.

A la víctima le colocaron fuera de las bolsas una cartulina con un mensaje en el que se justificaba su asesinato, por lo que la Fiscalía General del estado investiga los hechos, desde el momento que fue privado de su libertad.

Lee también Líder del Movimiento del Sombrero destapa a Grecia Quiroz para gobernadora de Michoacán en Con los de Casa

En el interior de una vivienda, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, fue asesinado de varios disparos Francisco Horacio “N”, de 52 años, por personas desconocidas que se introdujeron en forma violenta.

La vivienda de la víctima, cercada con una malla ciclónica, se ubica a un costado de la carretera Culiacán-Navolato en la sindicatura de San Pedro.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL