Culiacán, Sin.- En uno de los departamentos del complejo residencial “La Ventana, ubicado en la zona de la Marina, en la ciudad de Mazatlán, fue localizado el cuerpo del empresario pesquero, Edgar Heriberto “N”, de 50 años de edad, el cual presentaba signos de violencia.

La mañana de este miércoles, familiares y personal de seguridad del complejo habitacional, al no tener ningún contacto con él, tuvieron que abrir el departamento número 404 para verificar que se encontrara bien, pero descubrieron que este estaba tirado.

Ante este hallazgo los familiares del empresario llamaron a los servicios de emergencia, los cuales se presentaron y al revisar el estado de salud del empresario determinaron que este no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del estado para que investigue las causas de su muerte.

La noche del miércoles 29 de marzo del 2023, el empresario pesquero fue objeto de un atentado a balazos, dentro de una taquería, ubicada en la avenida Rafael Buelna, cerca de la zona turística de Mazatlán, donde resultó con heridas de bala en una pierna y tórax.

Las autoridades de seguridad pública documentaron que se trató de un solo agresor que llegó al negocio y se le acercó y le disparo en varias ocasiones. En este ataque, tres turistas canadienses que se encontraban cenando, también resultaron heridos.

