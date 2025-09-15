Pachuca.- Alrededor de 5 mil 500 elementos de la Policía Estatal, así como agentes de los ayuntamientos del estado de Hidalgo, bajo el mando coordinado, mantendrán acciones de vigilancia y atención en las distintas plazas públicas donde se llevarán a cabo los festejos patrios.

La Secretaría de Seguridad de la entidad, encabezada por Salvador Cruz Neri, dio a conocer que se puso en marcha un amplio operativo para preservar el orden y garantizar un ambiente de tranquilidad en todo el territorio estatal.

La estrategia de seguridad, de acuerdo con el funcionario, contempla las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, con lo cual se busca garantizar la continuidad operativa y la capacidad de respuesta ante posibles incidencias.

Informó que, además de estas acciones, también se suma el personal del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i), que contará con dos sedes de operación en Pachuca, además de los subcentros ubicados en Tula, Tulancingo y Huejutla.

Estas tareas incluyen labores de videovigilancia, así como análisis y procesamiento de datos para la toma de decisiones estratégicas respecto a la seguridad pública, protección civil y atención de emergencias.

Indicó que en la ciudad de Pachuca se instalarán seis filtros de inspección en las calles aledañas a la Plaza Juárez, además de un puesto de auxilio de bomberos y unidades médicas de la Secretaría de Seguridad.

También se mantendrán recorridos de la Unidad Táctica y de binomios caninos para detectar incidentes que pudieran poner en riesgo a la ciudadanía.

Se hizo un llamado a la población para atender las indicaciones de las autoridades y evitar el ingreso de pirotecnia, envases de vidrio, armas de cualquier tipo, pintura en aerosol y bebidas alcohólicas a los centros donde se desarrollen los festejos patrios.

