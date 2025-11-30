Ciudad Juárez.- Más de diez mil personas se reunieron la noche del sábado en la Plaza de la Mexicanidad en Ciudad Juárez, Chihuahua, para escuchar el concierto de Juan Gabriel en Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

El evento se logró, gracias a la unión del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez y el Museo Juan Gabriel.

Fue así que se llevó a cabo la proyección del primer concierto de Bellas Artes de Juan Gabriel en 1990 con material inédito del archivo personal del Divo de Juárez, también presente en la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, que está disponible solo en Netflix.

Con pancartas, fanáticos mostraron su amor por el Divo de Juárez (30/11/2025). Foto: Especial

El material presentado en Cuidad Juárez, es el mismo, que se presentó en la Ciudad de México el pasado 8 de noviembre y que forma parte de la Estrategia Nacional por la Paz y contra las adicciones.

Cruz Pérez Cuéllar, presidente municipal de Ciudad Juárez, comentó que Juan Gabriel es un verdadero patrimonio de Juárez porque representa el esfuerzo, la lucha y el compromiso de salir adelante a pesar de todas las adversidades.

"Yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de hacerlo, Juan Gabriel es una persona que empezó desde mero, mero abajo y llegó hasta mero, mero arriba y nunca se olvidó de Juárez y no solo no se le olvidó, le compuso muchísimas canciones", comentó el alcalde juarense.

En la presentación se contó con la presencia de Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura del Gobierno de México, quien afirmó que "El Divo" es el autor de una de las historias culturales más luminosas e importantes de nuestro país y desde esta frontera empezó a construir un lenguaje emocional que hoy es parte de la memoria de todos los mexicanos y mexicanas y de muchos en todo el mundo.

“Aquí Alberto Aguilera se volvió Juan Gabriel y empezó a construir un lenguaje emocional que hoy es parte de la memoria de todos los mexicanos y mexicanas y de muchos en todo el mundo”, dijo la Secretaria de Cultura.

Por su parte, Jean Aguilera hijo de Juan Gabriel, reiteró el orgullo de compartir a su papá con todo México.

Decenas de personas se reunieron para presenciar la proyección del concierto de Juan Gabriel (30/11/2025). Foto: Especial

“Que su música siga viva, que la gente siga bailando y celebrando su memoria. Muchas gracias, eternamente agradecido con ustedes y que ¡viva Juan Gabriel! y ¡arriba Juárez!”.

Al evento acudieron fanáticos del Divo de Juárez, así como familias completas quienes corearon y bailaron las canciones del artista.

