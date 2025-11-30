Más Información

Morelia, Michoacán.- Jaciel N, El Pelón, fue vinculado a proceso por los delitos de y cohecho, en agravio de los familiares de dos implicados en el homicidio del alcalde, así como por Cohecho en agravio de la sociedad, respectivamente.

El juez de la causa, determinó que hubo suficientes elementos presentados por la Fiscalía de Michoacán, para decretarle,, por los delitos ya mencionados.

El juez le impuso también la continuidad de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de 4 meses, para la investigación complementaria.

