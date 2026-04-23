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Chilpancingo. - Después de seis días, los siete campesinos que fueron privados de la libertad en la comunidad de , en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte, siguen sin aparecer.

De acuerdo con el alcalde, el petista Emmanuel Guevara Cárdenas, unos 250 soldados del Ejército, la Guardia Nacional junto con agentes de la Policía Estatal y Ministerial buscan a los siete campesinos.

Guevara Cárdenas informó que en las operaciones de búsqueda que han implementado hallaron como manchas de sangre, cartuchos percutidos, así como dos motocicletas, en el paraje La Cueva, en la comunidad de Apanguito.

unos 250 soldados del Ejército, la Guardia Nacional junto con agentes de la Policía Estatal y Ministerial buscan a los siete campesinos. Foto: Especial
unos 250 soldados del Ejército, la Guardia Nacional junto con agentes de la Policía Estatal y Ministerial buscan a los siete campesinos. Foto: Especial

A través de un comunicado, el alcalde informó que los siete hombres salieron alrededor de las 5 de la tarde del sábado pasado a llevarle agua a su ganado y no volvieron.

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Guevara Cárdenas explicó que en la búsqueda que realizaron hallaron dos motocicletas abandonadas y a 200 metros “indicios de violencia” como manchas de sangre, cartuchos percutidos, cinchos y señas como su hubieran “forcejeado”.

Mantienen búsqueda de siete campesinos en Atenango del Río, Guerrero; ubican rastros de violencia Foto: Especial
Mantienen búsqueda de siete campesinos en Atenango del Río, Guerrero; ubican rastros de violencia Foto: Especial

Los siete campesinos fueron identificados como Asunción y Mario Bello Escamilla, de 41 y 54 años de edad; quienes son hermanos, además de Diego y Valente de 18 y 19 años, quienes también son hermanos.

Y también como Heriberto Pineda, Sebastián Riquelme y Cristóbal Pineda.

De los siete, solo las familias de ante el ministerio Público por la desaparición.

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dmrr/cr

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