Chilpancingo. - Después de seis días, los siete campesinos que fueron privados de la libertad en la comunidad de Apanguito, en el municipio de Atenango del Río, en la región Norte, siguen sin aparecer.

De acuerdo con el alcalde, el petista Emmanuel Guevara Cárdenas, unos 250 soldados del Ejército, la Guardia Nacional junto con agentes de la Policía Estatal y Ministerial buscan a los siete campesinos.

Guevara Cárdenas informó que en las operaciones de búsqueda que han implementado hallaron “indicios de violencia” como manchas de sangre, cartuchos percutidos, así como dos motocicletas, en el paraje La Cueva, en la comunidad de Apanguito.

unos 250 soldados del Ejército, la Guardia Nacional junto con agentes de la Policía Estatal y Ministerial buscan a los siete campesinos. Foto: Especial

A través de un comunicado, el alcalde informó que los siete hombres salieron alrededor de las 5 de la tarde del sábado pasado a llevarle agua a su ganado y no volvieron.

Lee también Integrantes de la Sección 22 del SNTE agreden por segunda ocasión al fotoperiodista Adrián Gaytán; presentará denuncia ante la FGR

Guevara Cárdenas explicó que en la búsqueda que realizaron hallaron dos motocicletas abandonadas y a 200 metros “indicios de violencia” como manchas de sangre, cartuchos percutidos, cinchos y señas como su hubieran “forcejeado”.

Mantienen búsqueda de siete campesinos en Atenango del Río, Guerrero; ubican rastros de violencia Foto: Especial

Los siete campesinos fueron identificados como Asunción y Mario Bello Escamilla, de 41 y 54 años de edad; quienes son hermanos, además de Diego y Valente de 18 y 19 años, quienes también son hermanos.

Y también como Heriberto Pineda, Sebastián Riquelme y Cristóbal Pineda.

De los siete, solo las familias de seis han presentado denuncia ante el ministerio Público por la desaparición.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr