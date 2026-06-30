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Cuernavaca, Mor.- La dirigencia sindical del SNTE en Morelos inició una jornada de protestas para exigir al gobierno Federal cubra el adeudo de aproximadamente 60 millones, por gratificación de jubilación, en favor de más de 450 maestros.
“Estamos exigiendo que se pague, porque les corresponde por derecho. Es una demanda legítima de nuestras compañeras y compañeros. Si no hay respuesta, no se podrá iniciar el ciclo escolar en este nivel”, expuso el líder del magisterio morelense, Joel Sánchez Vélez.
Preciso que ante la falta de respuestas institucionales y el grave rezago financiero que vulnera los derechos laborales del magisterio, los secretarios generales de los planteles de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) en el estado y la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM), iniciaron una jornada de movilizaciones.
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El pliego petitorio establece la exigencia a la DGETI del pago de más de 2 mil millones de pesos por conceptos de gratificaciones por jubilación y estímulos por años de servicio devengados.
También demandan que las claves y recursos liberados por procesos de jubilación permanezcan en los mismos planteles de origen para garantizar el servicio educativo, la extinción definitiva de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), ante la opacidad técnica y administrativa en sus procesos de promoción.
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En su pliego petitorio urgen una auditoría al ISSSTE y FOVISSSTE para revisar los créditos personales y de vivienda porque detectaron casos críticos de docentes que solicitaron préstamos hace más de una década, a quienes se les aplicaron los descuentos correspondientes en su momento, y que hoy vuelven a sufrir retenciones como si no hubiesen abonado nada.
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