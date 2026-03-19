Culiacán.- Una joven mujer de nombre Clarisa Amairany “N”, de 24 años, reportada como privada de su libertad por hombres armados, fue encontraba abandonada en una área de siembras agrícolas con un disparo en el rostro, en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato, por lo que fue internada en un hospital.

La Fiscalía General del Estado que fue notificada sobre su desaparición hace dos días, abrió una carpeta de investigación por las lesiones que presentó al ser encontrada por elementos del Ejército, en base a una denuncia a las líneas de emergencia.

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El personal militar que fue el primer respondiente encontró a la mujer tirada entre siembras hortícolas, muy cerca del campo Victoria, a simple vista las autoridades castrenses lograron percibir de la herida de bala que le atravesó la boca, por lo que solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja.

Los datos que se conocen es que personas armadas la privaron de su libertad muy cerca de su casa, en la comunidad conocida como el Campo el Diez, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán, y dos días después fue encontrada herida de bala en un campo de siembra en la sindicatura de Villa Juárez, Navolato.

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