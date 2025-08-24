Pachuca.– Las fuertes lluvias registradas esta tarde en Pachuca ocasionaron el anegamiento del centro comercial Walmart, que tuvo que ser desalojado y activar los protocolos de emergencia para evitar incidentes entre los clientes.

La intensa precipitación que afectó a la capital del estado inundó el establecimiento, por lo que empleados del lugar declararon código rojo y procedieron a desalojar a las persona como parte del protocolo de seguridad.

Se informó que, tras las maniobras de desalojo, los trabajadores iniciaron labores de limpieza y evaluación de daños en la tienda con el objetivo de restablecer la operación de manera segura.

Lluvias mantienen en alerta a Hidalgo (24/08/2025). Foto: Captura de pantalla

El gobernador Julio Menchaca destacó que, derivado de estas lluvias, se instruyó a la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos, así como a la Secretaría de Seguridad Pública, a mantener un monitoreo constante para salvaguardar la integridad de la población.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a mantener libres de basura las coladeras y drenajes, conducir con precaución, reducir la velocidad y reportar cualquier emergencia.

De manera paralela, se implementó el Operativo Carrusel en diversas vialidades de la capital.

Lluvias mantienen en alerta a Hidalgo (24/08/2025). Foto: Especial

