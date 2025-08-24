Este domingo se espera un ambiente cálido en la Ciudad de México, con cielo de medio nublado a nublado y condiciones para lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura actual es de 16 grados Celsius y se prevé que alcance hasta los 23°C en el transcurso del día. Las lluvias podrían iniciar alrededor de las 15:00 horas y prolongarse hasta la madrugada del lunes, con acumulaciones estimadas entre 15 y 49 milímetros.

Los vientos serán variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 40 km/h. Debido a estas condiciones, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través del Sistema de Alerta Temprana y atender los avisos preventivos para reducir riesgos.

