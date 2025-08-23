Cuernavaca, Mor.- Las lluvias que cayeron la noche del viernes y parte de la madrugada de hoy sábado provocaron inundaciones severas en varios municipios del estado provocando diversas afectaciones como la cancelación del concierto del grupo Matute en el recinto ferial de Cuernavaca.

Las precipitaciones pluviales afectaron zonas habitacionales, calles y avenidas en Cuernavaca, Xochitepec, Emiliano Zapata, Yautepec y Jiutepec.

Rescatan a 28 personas por inundaciones en Jiutepec

En la colonia La Joya del municipio de Jiutepec intervino la Cruz Roja Mexicana a través de su grupo de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, y con lanchas inflables recorrieron las calles inundadas y lograron la evacuación de 28 personas atrapadas en sus casas. El operativo fue realizado alrededor de las 3:22 horas en medio de las aguas que alcanzaron una altura de 1.80 metros, aproximadamente.

En el municipio contiguo de Yautepec, desde la noche del viernes elementos de Protección Civil y Bomberos monitorearon la barranca Amatitlán que llegó a su máxima capacidad, y por fortuna no desbordó.

Asimismo, vecinos del centro del municipio de Emiliano Zapata compartieron imágenes de las calles bloqueadas por el agua y un vehículo quedó atascado en la avenida de Las Flores. De acuerdo con el reporte de testigos los ocupantes lograron salir para ponerse a salvo.

Además, la dirección de Protección Civil, Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Xochitepec informó que debido a las lluvias continuas, se mantienen cerrada la autopista a la altura de Xochitepec, por desbordamiento del río Salado, el paso a desnivel del puente de la autopista en República de Cuba, así como el vado de Atlacholoaya.

En Jiutepec se registró fuerte lluvia en varios puntos del municipio lo que generó inundaciones a la altura de las Torres de Civac, en la colonia Vista Hermosa y otras colonias.

Suspenden concierto

En medio de la fuerte lluvia que cayó sobre la zona metropolitana del estado, el empresario y los exdiputados locales Roberto y Julio Yáñez Moreno, socios de Federico Figueroa, comunicaron que Matute no saldría a escena debido a que el agua había ingresado al recinto ferial.

En videos que circulan en redes sociales se ve el ruedo del recinto prácticamente inundado y a un empresario comunicando que devolvería el pago de las entradas. Antes de la presentación de Matute participaron otros grupos por casi una hora, pero la lluvia arreció e interrumpió el evento.

El viernes las autoridades capitalinas advirtieron que caería una lluvia fuerte y llamó a la población a tomar precauciones porque la precipitación del jueves por la noche y parte de la madrugada del viernes dejó daños severos en calles y 43 casas de Cuernavaca.

Las afectaciones fueron tan severas que el Ejército activó el Plan DNIII.

