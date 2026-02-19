Cuernavaca. - Diputadas y diputados federales de Morena y el PVEM plantearon su rechazo al Congreso estatal por pretender elevar el número de legisladores locales de 20 a 30, por el impacto financiero que representa, pero sobre todo, expresaron, porque ese tipo de reformas encarecen la democracia sin garantizar mejores resultados.

“No existe una correlación directa entre un mayor número de diputados y una mayor eficiencia legislativa. Por el contrario, el riesgo es burocratizar aún más la suma de decisiones con un costo millonario para el erario”, expusieron las y los legisladores federales Meggi Salgado, Cindy Winkler Trujillo, Sandra Anaya, Ariadna Barrera y Juan Ángel Flores Bustamante.

El único diputado federal que no firmó el escrito fue Agustín Alonso Gutiérrez, surgido de Nueva Alianza pero ahora sumado a la bancada de Morena. Su familia gobierna el municipio de Yautepec desde hace más de 15 años.

En su planteamiento escrito, los diputados y diputadas federales exhortan al Congreso morelense a no aprobar ninguna modificación a su integración numérica, sin antes contar con la consulta y el voto libre y directo de las y los ciudadanos.

En este sentido, proponen recurrir al Mecanismo de Participación Ciudadana y que los morelenses se expresen mediante un plebiscito, referéndum o consulta ciudadana en materia de gasto y reforma legislativa.

En el escrito dirigido al presidente de la Mesa Directiva del Legislativo estatal, Isaac Pimentel Mejía, refieren que el aumento de 10 curules no representa únicamente el incremento de diez dietas legislativas; implica una expansión masiva del aparato burocrático.

“En los tiempos actuales, el presupuesto público debe destinarse prioritariamente a salud, seguridad e infraestructura, no a engrosar el gasto del Poder Legislativo”, afirmaron.

Así, expresaron que dado que esta reforma implica comprometer recursos públicos de futuras generaciones y de los actuales presupuestos estatales, es ético y democrático consultar a la ciudadanía si está dispuesta a financiar un Congreso más grande y costoso.

Incluso plantearon la posible pregunta: “¿Estás de acuerdo en que se reforme la Constitución Política del Estado Libre y Soberano para aumentar de 20 a 30 el número de diputados locales, aumentando con ello el presupuesto destinado al Congreso del Estado?”.

En sus puntos petitorios manifiestan que el Congreso no debe aprobar ninguna modificación a su integración numérica, sin antes contar con la consulta y el voto libre y directo de las y los ciudadanos.

Y piden turnar su solicitud a las comisiones correspondientes y al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), para su trámite inmediato.

