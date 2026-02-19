Cuernavaca. - La Fiscalía General de Justicia busca a Ricardo Juárez Mercado, un hombre de la tercera edad, por intento de feminicidio en agravio de su pareja. Grupos de mujeres activistas circularon una fotografía de la víctima con quemaduras en distintas partes de su cuerpo, aparentemente provocadas cuando el agresor le roció gasolina y le prendió fuego.

El atentado contra la mujer víctima ocurrió esta semana, sin embargo, la noticia trascendió mediante grupos de mujeres que condenaron la agresión, y exigieron a la Fiscalía especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio, perseguir el delito bajo el protocolo del feminicidio.

La exigencia, dijeron en un chat de mujeres feministas, se debe a que ha trascendido que la defensa del presunto agresor busca que el delito se tipifique como lesiones y descartar el intento de feminicidio.

“No fue un accidente. Fue violencia. Exigimos justicia. Ni una más”, escribieron los colectivos en sus redes sociales y citaron que la agresión sucedió en la calle Belenes de la colonia Copalito, en el poblado de Ahuatepec, norte de Cuernavaca.

La mujer víctima se encuentra internada en el hospital regional número 1 del IMSS, en Cuernavaca, donde fue llevada por paramédicos que acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

