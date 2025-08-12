Más Información

Mérida, Yucatán.- En un nuevo episodio del litigio entre , el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán reviró un fallo y concedió el lunes 11 de agosto la suspensión definitiva.

Esta decisión, con efectos restitutorios, para beneficio de , dejando sin efecto la entrega de los hoteles Mayaland y The Lodge Chichén Itzá a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, realizada el pasado 18 de junio.

La resolución ordena mantener el aseguramiento de los inmuebles —ubicados en el municipio de Tinum— y anula la decisión emitida el 29 de abril pasado por la jueza de Quintana Roo, Silvia Verónica Solís Lizama, que había autorizado el levantamiento de dicho aseguramiento y la entrega a Barbachano.

El juez federal decidió que esa autoridad era incompetente para resolver sobre el caso, pues contravino un fallo previo del Tribunal Colegiado que estableció la jurisdicción de Yucatán.

Con esta determinación, el juzgado restituye de manera provisional la situación jurídica previa al acto reclamado, hasta que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo 1123/2025.

La resolución también vincula a la Fiscalía General del Estado de Yucatán y a la Secretaría de Seguridad Pública para ejecutar de inmediato el y revertir la entrega material hecha a Barbachano.

El conflicto se originó en agosto de 2020, cuando Inmobiliaria R4 firmó un contrato de promesa de compraventa con Barbachano por 4.5 millones de dólares, entregándole la posesión de los hoteles en octubre de ese año.

Asimismo, la empresa sostiene que Barbachano incumplió lo pactado y se negó a devolver el dinero, mientras que él denunció un presunto despojo, versión que dice - Inmobiliaria R-4 ha sido desestimada por tribunales locales y federales.

La decisión judicial del lunes pasado es considerada por R4 como un restablecimiento del orden legal y constitucional en este caso.

