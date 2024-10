Bien dicen por ahi que los accidentes pasan y pasan de un segundo a otro.. esta vez me tocó a mi. Este fin de semana fui a real de catorce con mi mamá, los que me conocen saben que me gusta mucho hacer cosas diferentes y aventarme a lo que parece ser un reto, esta vez pague un paquete que me incluía todas las “atracciones” entre esas, también la tirolesa. Todo iba muy bien, hasta que decidí subirme al “columpio extremo” y paso lo que se ve en el vídeo, se botó el seguro de la plancha y yo quede colgada, pero el trabajador tuvo una caída extremadamente fea, tanto, que pensé sinceramente que se había muerto. La reaccion de los trabajadores fue realmente muy buena e inmediata, en el vídeo se ve que corren de inmediato a ver como podían ayudarme y no dejaban de preguntar si yo estaba bien, en cada momento. Aquí el problema es el siguiente.. A pesar de ser un lugar QUE SE DEDICA a esto TODOS los días, no están preparados para ninguna situación de este tipo, los muchachos que trabajan ahí, improvisaron la manera de “ayudarme”, me ayudaron a subir de nuevo a la plataforma, incluyendo el muchacho accidentado, que yo creo lo único que lo movía era la adrenalina.. Al lugar nunca acudieron paramédicos, ambulancia, algún doctor, nada, al contrario de eso, la atracción siguió funcionando a los minutos de haber sucedido el accidente. Al señor lo sentaron en una silla, yo me acerque a ver como estaba el, la realidad es que la adrenalina no me hacía pensar en nada, solo en el shock de pensar que el muchacho habia muerto, porque vi su caída y como su cabeza rebotó en el piso.. La respuesta del jefe de ellos fue “minimo el arnés hizo su función contigo” fuera de alegrarme, me enoje más.. hizo su función conmigo pero ¿tu gente que? ¿Por que no traen seguridad? ¿Que hubiera pasado si hubiera sido una tragedia? O peor aún ¿Que necesitas que pase para que hagas algo al respecto? Su excusa fue que los empleados no quieren usar equipos de seguridad, yo le respondí, es fácil, ¿no quieren usarlo? toma cartas en el asunto, porque a ti como empresa no te conviene que sucedan accidentes de este tipo. Acudí a gerencia cuando me di cuenta que la atracción seguía en función y se seguían vendiendo boletos, ¿quién me asegura que una hora después ya estaba todo listo para seguir funcionando? Por respeto, mínimo cierrala por HOY, asegúrate de que este funcionando correctamente y entonces abrela. Entiendo que es un negocio, entiendo que es tu fuente de ingreso, pero no puede ser que tu respuesta a tal accidente sea esta; Yo no les pedí nada, solo atención a su personal porque su caída fue muy grave.. ellos en ningún momento me ofrecieron atención médica, no me devolvieron absolutamente nada de lo que pague, ni tampoco preguntaron nada sobre mi estado o como podían apoyarme, cuando fui a quejarme solicité me checaran mis signos y fue todo. No les hice un show, porque no soy una persona problemática y mi preocupación va mas allá, pero realmente había razones para hacerlo. Hoy no puedo ni moverme, voy en camino a monterrey directo al hospital a revisarme porque realmente me duelen hasta los dedos de las manos. Hago esta publicación única y exclusivamente para que tengan mucho cuidado y para que llegue a las manos correctas; No puede ser que un lugar de esta magnitud, que recibe miles de personas, que sus atracciones también son usadas por niños menores y en el que pagas por un buen servicio, no tenga las medidas necesarias al alcance, merece mínimo tener una ambulacia disponible para atender estas situaciones, porque hoy no pasó a mayores, pero que tal si la historia hubiera sido diferente. Hoy hay mucho que agradecer, fue solo cuestion de 4 segundos, el momento decisivo para que no me pasara nada, cuatro segundos entre el momento en el que señor amarra mi arnés al mecate que permitió que yo quedara colgada, y en el que se venció la plancha, de verdad Dios es bien grande y no me suelta nunca. #realdecatorce #accidente #atraccion #columpio