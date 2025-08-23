Isela Anali recibe un terreno como regalo de XV años; fiesta rompe expectativas en San Luis Potosí

Más Información
El festejo de 15 años de Isela Anali Santiago Morales, quien se ha convertido en la quinceañera más famosa de México actualmente, alcanzó un nuevo hito gracias a un regalo que desató alegría y expectativas: un terreno de 90 metros cuadrados en el fraccionamiento Framboyanes.
La joven arribó a su gran fiesta en un coche clásico adornado con flores, en medio de una atmósfera de expectación: medios de comunicación y un grupo entusiasta de asistentes la aguardaban ansiosos en el estadio Garzas Blancas.
Al subir al escenario, se llevó una sorpresa emotiva: sus madrinas, la licenciada Juana María Ziñiga y la diputada Brisseire Sánchez, le entregaron simbólicamente el título del lote, gesto que generó emoción generalizada.
La entrega del terreno fue uno de los momentos más celebrados. También durante el evento, el padre de Isela tomó la palabra y dirigió un mensaje directo y emotivo a los presentes, expresando su gratitud y felicitaciones por acompañar este logro familiar.
Desde el gobierno municipal, la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro, también intervino para extender una invitación muy especial: “Mañana todos están invitados a degustar lo que ofrece Axtla de Terrazas, en una convivencia al estilo muy nuestro, para cerrar con broche de oro esta fiesta de quince años”, afirmó, reforzando el ambiente festivo y comunitario.
La historia de Isela ha trascendido gracias a la solidaridad que despertó tras su primera fiesta, aquella inicial en la colonia Jacarandas donde junto a su familia recolectora de basura estuvo triste porque hubo una asistencia mínima, pues solo acudieron familiares cercanos.
Ese día, su padre compartió un mensaje en redes sociales invitando a quien quisiera sumarse al humilde festejo para poder levantar el ánimo a la joven.
Ese momento conmovió a miles, lo que motivó que cientos se sumaran para preparar una segunda celebración en el estadio, asistida por al menos mil 500 personas, apoyada por múltiples grupos musicales y un operativo especial de seguridad y organización.
Este nuevo capítulo en su historia no sólo representa un regalo sorpresa, sino también el reconocimiento masivo de una comunidad unida por la empatía, la esperanza y el deseo de brindar a una joven el día que siempre mereció.
