Este domingo 24 de agosto concluye la , por lo que se realizará una calenda y concierto de la Banda Monumental Oaxaqueña en el Zócalo capitalino.

La calenda comenzará a las 11:00 horas en el , con la participación de 15 bandas que junto con contingentes de diferentes regiones de Oaxaca, caminarán hacia el Zócalo.

En la Plaza de la Constitución se presentarán la Banda Oaxaqueña Sonido Serrano, Banda Regional Oaxaqueña Soledad, Orquesta Jabalí Jaa, Escuela Banda Filarmónica Unión Oaxaqueña, Banda Aires Serranos, entre otras.

Serán más de 340 músicos oaxaqueños quienes participarán en el acto de cierre de la Fiesta de las Culturas Indígenas.

A las 15:00 horas se tiene programado el protocolo de clausura y a las 16:00 horas la presentación del grupo Yolotecuani.

