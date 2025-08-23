Luego de la denuncia realizada vía redes sociales, por una mujer que dijo haber sido víctima de robo cuando dejó su coche estacionado en una plaza comercial, la Policía de la Ciudad de México detuvo a dos sujetos, uno de ellos colombiano, relacionados con el crimen.

Cuándo sucedieron los hechos

El robo fue denunciado el pasado 21 de agosto, cuando una mujer compartió que le sustrajeron varios objetos de su coche al dejarlo estacionado en una plaza comercial de la alcaldía Benito Juárez.

Tras la denuncia, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron el análisis de cámaras de vigilancia y otras indagatorias con las cuales se identificó un coche que estaría relacionado con el robo.

Fue así que se ubicó el auto, en el que viajaban dos hombres, cuando circulaba sobre avenida Canal de Río Churubusco, en la colonia Xoco, de la alcaldía Benito Juárez.

Policías de la SSC alcanzaron el vehículo y le marcaron el alto al conductor.

Al realizarles una revisión se les encontró una computadora portátil envuelta en papel aluminio, dos pares de audífonos, cuatro tijeras, un desarmador, una lima con punta y tres teléfonos móviles.

Detienen a dos hombres, uno es colombiano

Por lo anterior se detuvo a los dos hombres, uno de ellos de origen colombiano y fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones.

