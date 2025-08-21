Más Información

Érika Buenfil denunció, a través de redes sociales, el robo que sufrió en la centro comercial Mitikah, ubicado en la zona sur de la Ciudad de México, la actriz se dijo decepcionada de que su hijo Nicolás y su sobrino no recibieron ayuda por parte del personal de la plaza.

Buenfil detalló que la noche de ayer, 20 de agosto, acudió a un restaurante japonés ubicado en dicho centro comercial, fue a cenar con su hijo Nicolás y con su sobrino,

Reconoce que no deben dejarse equipos de cómputo en el estacionamiento de un centro comercial, sin embargo lo hicieron y cuando llegaron a su casa se percataron que los equipos ya no estaban.

Buenfil dijo que las puertas de la camioneta no estaba forzadas, por lo que piensa que quien les robó fue alguien experto.

El hijo de la actriz regresó a Mitikah para pedir ayuda ante el robo, sin embargo, Buenfil confiesa que no recibió la ayuda esperada por el equipo de seguridad de dicho centro comercial, tampoco quisieron enseñarle las cámaras.

"No los ayudaron en nada, mi hijo tenía enlazada la computadora con el teléfono, la computadora seguía en Mitikah pero lamentablemente les empiezan a hacer un montón de preguntas, cosa que les da tiempo a la persona de no estar", lamentó.

"Nunca los ayudaron en nada, al contrario, se pasaban la pelota de un lado a otro", condenó la actriz.

"Hay una parte que entendemos que no deben de llevar computadoras, pero estas plazas tan modernas y tan llenas de cosas; de pronto uno deja cosas en el carro y ya no se siente seguro en ninguna parte", reflexionó.

Érika Buenfil condenó la falta de ayuda del personal de este centro comercial que en días recientes sufrió la falla de un elevador que dejó lesionadas a dos personas.

"Creo que lo saben hacer muy bien, ¡Mitikah, qué decepción!"

