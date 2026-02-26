Más Información

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

¿México ya tocó fondo tras la caída del "Mencho"?; el análisis Con los de Casa

México derrota con autoridad a Islandia en Querétaro

México derrota con autoridad a Islandia en Querétaro

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Defensa realiza honores fúnebres a militares caídos en operativo contra “El Mencho”; destaca su lealtad y sentido patriótico

Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

Aguacate, pesca y hasta mercurio; CJNG impacta a las economías rurales de México y América Latina

Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos

Más de 30 vehículos permanecen calcinados afuera de Costco en Puerto Vallarta tras muerte de "El Mencho"; turistas acuden a tomarse fotos

México vs Islandia: Estadio Corregidora guarda minuto de silencio por militares caídos en operativo contra "El Mencho"

México vs Islandia: Estadio Corregidora guarda minuto de silencio por militares caídos en operativo contra "El Mencho"

Tijuana.— Emanuel Hana Shaleta, obispo de , en California, Estados Unidos, es investigado por por malversación y conducta inapropiada, al ser documentado que cruzaba la frontera a Tijuana para entrar y adquirir servicios en clubes nudistas.

El portal de noticias The Pillar —dedicado a publicar investigaciones de la Iglesia católica— reveló el 19 de febrero que el “obispo (...) ha presentado su renuncia en medio de una investigación ordenada por el Vaticano sobre acusaciones de malversación sustancial y mala conducta sexual”.

La renuncia del obispo no fue aceptada, en tanto no concluyen las investigaciones.

Lee también

En noviembre de 2024, el consejo financiero parroquial en St. La Catedral Caldea de San Pedro en El Cajón, California, notó actividades bancarias extrañas que indicaban una posible malversación.

El obispo comenzó a transferir dinero de un salón social de la parroquia que se alquila a otra cuenta de la iglesia usada como fondo de asistencia financiera a los pobres. Además, se documentaron múltiples cruces a Tijuana en transporte privado de una empresa dedicada a servicios sexuales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]