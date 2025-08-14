Más Información

Chilpancingo.— El excandidato del PT y PVEM a la gubernatura de Guerrero, —detenido la noche del martes—, era investigado desde 2014 por la desaparición de los

Sin embargo, sostenía reuniones con un grupo de familiares de los 43, encabezado por el exvocero Felipe de la Cruz Sandoval.

La noche del martes, el excandidato fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en su rancho en el municipio de Tepecoacuilco, acusado de delincuencia organizada.

La madrugada de este miércoles, Segura Valladares fue recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

El abogado de las madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que desde 2014-2015 era investigado como sospechoso de haber participado en la desaparición de los normalistas.

“La investigación decía que probablemente un grupo de jóvenes [normalistas] fueron llevados a un rancho [de Segura Valladares] en el municipio de Teloloapan”, explicó Rosales Sierra.

En 2022, Segura Valladares encabezó una marcha por la liberación del exalcalde de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, también implicado en la desaparición de los 43 normalistas.

