Monterrey. - Un incendio en un centro de rehabilitación femenil dejó el saldo de tres mujeres sin vida y cinco lesionadas, al poniente de la ciudad de Monterrey, en Nuevo León.

El siniestro fue reportado en el anexo Comunidad Terapéutica Alondra, ubicado sobre la calle José María Mier, en su cruce con Adolfo López Mateos y Revolución, en la Colonia Burócratas del Estado.

Se informó que de las tres fallecidas, dos eran menores de edad de aproximadamente 14 años, mientras que otra rondaba los 36 años.

En los hechos también se reportó a una mujer desaparecida.

Mediante una ficha informativa, Protección Civil del Estado identificó a las lesionadas como Jocelyn de 18 años, Ariana de 34, Daniela Nicole de 13, Sara de 15 y Dayana Yaretzi, de 13.

Lee también Isela Anali recibe un terreno como regalo de XV años; fiesta rompe expectativas en San Luis Potosí

Se especificó que unos jóvenes residentes de un centro de rehabilitación varonil ubicado en frente del inmueble donde se registró el incendio, se percataron del siniestro y acudieron a ayudar a las mujeres a salir de la casa.

Al sitio acudió el cuerpo Bomberos de Nuevo León, Protección de Civil de Nuevo León y Monterrey, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes intentaron reanimar a las tres mujeres.

Dos de ellas quedaron en la banqueta del anexo, mientras que otra fue trasladada a un hospital donde minutos después se reportó su muerte.

Trascendió que el incendio pudo ser ocasionado por un corto circuito, sin embargo peritos de la Fiscalía General de Justicia acudieron al lugar para la investigación correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL