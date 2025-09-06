Con el objetivo de fortalecer la seguridad en la Autopista Siglo XXI en Arteaga, Michoacán, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el nuevo cuartel de la Guardia Civil.

Durante el evento, el morenista dijo que la Autopista Siglo XXI es una de las principales vías turística, comercial y logística del país, además de que conduce al Puerto de Lázaro Cardenas, donde se mueven 32 millones de toneladas de diversas mercancías.

Asimismo, anunció que se instalarán, a lo largo de la autopista, cámaras de videovigilancia conectadas un centro de control y comando, y se fortalecerá la presencia de agentes de la División de Caminos.

Inauguran nuevo cuartel de la Guardia Civil en Michoacán (06/09/2025). Foto: Especial

Dio a conocer que la autopista cuenta con más de 300 kilómetros de longitud, y ahora también tendrá señal de internet, gracias al convenio con la empresa.

Ramírez Bedolla dijo que esta acción se suma a los esfuerzos del Gobierno Federal con la realización de tareas operativas que garanticen el bienestar de quienes transitan por esta vía de comunicación.

Además detalló que en el cuartel se brindan las mejores condiciones para que los agentes de la Guardia Civil puedan realizar su trabajo en un espacio digno y adecuado.

