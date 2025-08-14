Tarandacuao, Gto.- Un hombre mató a su hijo de nueve años de edad con un machete y lesionó a su esposa, en el interior de su vivienda, ubicada en el camino a San Juan de Dios, en la comunidad Buenavista, de Tarandacuao, Guanajuato.

El niño de nombre Santiago presuntamente intervino en defensa de su madre Betzy, al observar la furia de su padre, identificado como Daniel.

Vecinos que escucharon gritos de las víctimas y se percataron que presentaban lesiones, pidieron una ambulancia y la presencia policial en diversas llamadas al Sistemas de Emergencias 911.

El hecho ocurrió la noche del 12 de agosto de 2025, informó la Fiscalía General del Estado.

Elementos de Seguridad acudieron al domicilio, en donde encontraron lesionados a la mujer y a su menor hijo, a quienes trasladaron a un hospital, en donde más tarde se reportó la muerte de Santiago.

Betzy permanece en condiciones críticas en el Hospital General de Acámbaro.

El agresor, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, fue interceptado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado cuando pretendía darse a la fuga.

Daniel fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien integró una Carpeta de Investigación por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El crimen provocó consternación y repudio entre los habitantes de la comunidad, quienes lo expresaron en las redes sociales.

