Más Información

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Policías trasladan a usuarios de la Línea 2 del Metro; hay caos vial en las inmediaciones

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

Sheinbaum recorre horario de la mañanera de este viernes 15 de agosto; se realizará desde Quintana Roo

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

No sólo PlayStation; estas son las otras grandes marcas con las que Profeco ha tenido conflictos

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

Rutilio Escandón afirma que "cada vez hay mejor trato" en Alligator Alcatraz; reporta 122 mexicanos detenidos

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

¿Tormenta negra o alerta púrpura por lluvias extremas?; esto es lo que significa cada una de las alertas en CDMX

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Así son los uniformes robados al Comité Olímpico Mexicano; las prendas están valuadas en 500 mil pesos

Tarandacuao, Gto.- Un de nueve años de edad con un machete y lesionó a su esposa, en el interior de su vivienda, ubicada en el camino a San Juan de Dios, en la comunidad Buenavista, de Tarandacuao, .

El niño de nombre Santiago presuntamente intervino en defensa de su madre Betzy, al observar la furia de su padre, identificado como Daniel.

Vecinos que escucharon gritos de las víctimas y se percataron que presentaban lesiones, pidieron una ambulancia y la presencia policial en diversas llamadas al Sistemas de Emergencias 911.

Lee también

El hecho ocurrió la noche del 12 de agosto de 2025, informó la Fiscalía General del Estado.

Elementos de Seguridad acudieron al domicilio, en donde encontraron lesionados a la mujer y a su menor hijo, a quienes trasladaron a un hospital, en donde más tarde se reportó la muerte de Santiago.

Betzy permanece en condiciones críticas en el Hospital General de Acámbaro.

Lee también

El agresor, quien presuntamente se encontraba en, fue interceptado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado cuando pretendía darse a la fuga.

Daniel fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien integró una Carpeta de Investigación por el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

El crimen provocó consternación y repudio entre los habitantes de la comunidad, quienes lo expresaron en las redes sociales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses