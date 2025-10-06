TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Daniel N, fue detenido por la Policía de Investigación, como presunto responsable del delito contra la privacidad sexual e integridad corporal de las personas.

El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que el indiciado está relacionado con la exposición, en medios públicos y redes sociales, de videos de personas, principalmente mujeres, que trabajan en la zona de tolerancia, conocida como Zona Galáctica, ubicada al oriente de Tuxtla. Gutiérrez.

Daniel N, a quien en redes sociales se le conoció como El Hombre X, ingresó al inmueble y con equipo de grabación en mano, filmó a trabajadoras sexuales y a los concurrentes a ese sitio.

Sobre el caso, Llaven Abarca dijo que no se tolerarán esas conductas delictivas y se aplicará la ley sin miramientos.

"No vamos a tolerar que se exponga la vida y la privacidad de las personas, por eso el responsable de este caso que fue muy mediático, ya se encuentra enfrentando la justicia”, enfatizó.

El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que responda por sus actos, precisó.

