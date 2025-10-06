Más Información
Departamento de Justicia de EU autoriza, en opinión legal clasificada, ataques letales contra lista secreta de cárteles, reporta CNN
Oferta por Banamex provoca pérdida millonaria a Grupo México; acciones caen 15.43% y arrastran a la BMV
Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación
UNAM aclara que camión del Ejército en CU ingresó por “equivocación”; dio una vuelta incorrecta, señala
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Daniel N, fue detenido por la Policía de Investigación, como presunto responsable del delito contra la privacidad sexual e integridad corporal de las personas.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca informó que el indiciado está relacionado con la exposición, en medios públicos y redes sociales, de videos de personas, principalmente mujeres, que trabajan en la zona de tolerancia, conocida como Zona Galáctica, ubicada al oriente de Tuxtla. Gutiérrez.
Daniel N, a quien en redes sociales se le conoció como El Hombre X, ingresó al inmueble y con equipo de grabación en mano, filmó a trabajadoras sexuales y a los concurrentes a ese sitio.
Lee también Linchan a dos hombres en León, Guanajuato, tras homicidio de un joven
Sobre el caso, Llaven Abarca dijo que no se tolerarán esas conductas delictivas y se aplicará la ley sin miramientos.
"No vamos a tolerar que se exponga la vida y la privacidad de las personas, por eso el responsable de este caso que fue muy mediático, ya se encuentra enfrentando la justicia”, enfatizó.
El presunto responsable fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que responda por sus actos, precisó.
Hallan sin vida al sacerdote Bertoldo Pantaleón, reportado como desaparecido en Guerrero; fiscalía abre investigación
aov