Progreso, Yucatán.- Autoridades atendieron este jueves un reporte ciudadano por la localización de un objeto antiguo con apariencia de en la vía pública, en la calle 39 por 66 y 68 de la colonia Revolución, en el puerto de Progreso.

En el sitio fue encontrado un objeto metálico visiblemente oxidado, colocado sobre la acera junto a un predio, cuya forma corresponde a una granada de , aunque su naturaleza exacta aún no ha sido confirmada.

De manera preventiva, la zona fue delimitada mientras se realizan las verificaciones correspondientes, sin que se registraran personas lesionadas ni incidentes adicionales.

Se solicitó la intervención de especialistas en materiales de guerra del , quienes determinarán si el objeto está inactivo o representa algún riesgo para la población.

