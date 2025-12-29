Más Información

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Sheinbaum anuncia incorporación de Miguel Torruco Garza a su gobierno; sustituirá a Esthela Damián en Subsecretaría de Prevención

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Rusia acusa a Ucrania de atacar residencia de Putin y anuncia que “revisará” su postura negociadora

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Cae "Luki", líder de grupo delictivo en Macuspana; está relacionado con homicidios y extorsión

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Ya hay adelanto del regreso de "Malcom, el de en medio"; han pasado 19 años de su última temporada

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

Anthony Joshua sufre un fuerte accidente automovilístico; reportan dos personas fallecidas

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

¿Aumentará el precio de la gasolina en 2026?; esto dice Sheinbaum

La menor de 15 años, Luisa Camila S. M., quien viajaba a bordo del que se descarriló la mañana de ayer, fue encontrada sin vida. La adolescente viajaba con su familia y había sido reportada como desaparecida tras el accidente.

Este lunes se confirmó el hallazgo de su cuerpo; sin embargo, las autoridades aún no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas mortales o si ya se encontraba incluida en el reporte previo de la Secretaría de Marina, que contabiliza hasta el momento.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 ya habían sido localizadas y una más permanecía en labores de búsqueda, por lo que es probable que Luisa Camila corresponda a esta última.

Lee también

La menor viajaba acompañada de su madre y su hermana, quienes fueron localizadas con vida poco después del descarrilamiento y mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

La niña de 15 años era originaria de Salina Cruz y, de acuerdo con sus familiares, el viaje en el tren tenía como propósito pasar las vacaciones de fin de año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]