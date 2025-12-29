La menor de 15 años, Luisa Camila S. M., quien viajaba a bordo del Tren Interoceánico que se descarriló la mañana de ayer, fue encontrada sin vida. La adolescente viajaba con su familia y había sido reportada como desaparecida tras el accidente.

Este lunes se confirmó el hallazgo de su cuerpo; sin embargo, las autoridades aún no han precisado si con ella aumenta el número de víctimas mortales o si ya se encontraba incluida en el reporte previo de la Secretaría de Marina, que contabiliza 13 personas fallecidas hasta el momento.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), informó que de las 13 personas fallecidas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico, 12 ya habían sido localizadas y una más permanecía en labores de búsqueda, por lo que es probable que Luisa Camila corresponda a esta última.

Lee también VIDEO Tren Interoceánico: ¡Ayúdennos, por favor!; pasajeros graban desde el vagón momento del descarrilamiento

La menor viajaba acompañada de su madre y su hermana, quienes fueron localizadas con vida poco después del descarrilamiento y mantenían la esperanza de encontrarla con vida.

La niña de 15 años era originaria de Salina Cruz y, de acuerdo con sus familiares, el viaje en el tren tenía como propósito pasar las vacaciones de fin de año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL