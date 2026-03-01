Más Información

Elementos del ejercito que mantienen un patrullaje continuo en la cabecera municipal de Escuinapa, descubrieron abandonados tres artefactos , mismos que fueron inhabilitados en una área controlada alejada de la población para evitar riesgos.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantener la calma ante las explosiones controladas de dichos artefactos y evitar acudir a las áreas, donde células militares expertos en manejo de explosivos los inhabilitan.

Pidieron a los habitantes de la cabecera municipal que ante posibles hallazgos de este tipo de artefactos explosivos eviten tener contactos con ellos y notificar el hecho a las líneas de emergencia para que personal especializado acuda a recogerlos en forma controlada y luego proceder a su destrucción.

Pareja es asesinada en comunidad La Campana

En este mismo municipio, en la comunidad de la Campana, una pareja fue asesinada a balazos en el patio de su propio domicilio, el cual presentó impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas, la mujer fue identificada como Martha “N”, de 43 años de edad.

Los reportes que llegaron a las líneas de emergencia fueron en el sentido que en dicha comunidad se registró una serie de enfrentamientos entre grupos rivales, sin embargo, las fuerzas estatales y federales que se presentaron en el lugar no encontraron evidencias de supuestas confrontaciones.

En una inspección de la comunidad, localizaron un inmueble con fuertes impactos de bala en fachada, puertas y ventanas, por lo que al proceder a verificar en su interior, en el patio posterior encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre con disparos, vecinos solo identificaron a la mujer por su nombre.

Los elementos federales y estatales resguardaron la escena del doble homicidio y notificaron del hecho a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos arribaron a la vivienda para dar fe de las personas muertas a balazos y levantar evidencias y testimonios

