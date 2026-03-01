Elementos del ejercito que mantienen un patrullaje continuo en la cabecera municipal de Escuinapa, descubrieron abandonados tres artefactos explosivos artesanales, mismos que fueron inhabilitados en una área controlada alejada de la población para evitar riesgos.

Las autoridades municipales exhortaron a la población a mantener la calma ante las explosiones controladas de dichos artefactos y evitar acudir a las áreas, donde células militares expertos en manejo de explosivos los inhabilitan.

Pidieron a los habitantes de la cabecera municipal que ante posibles hallazgos de este tipo de artefactos explosivos eviten tener contactos con ellos y notificar el hecho a las líneas de emergencia para que personal especializado acuda a recogerlos en forma controlada y luego proceder a su destrucción.

Pareja es asesinada en comunidad La Campana

En este mismo municipio, en la comunidad de la Campana, una pareja fue asesinada a balazos en el patio de su propio domicilio, el cual presentó impactos de bala en la fachada, puertas y ventanas, la mujer fue identificada como Martha “N”, de 43 años de edad.

Los reportes que llegaron a las líneas de emergencia fueron en el sentido que en dicha comunidad se registró una serie de enfrentamientos entre grupos rivales, sin embargo, las fuerzas estatales y federales que se presentaron en el lugar no encontraron evidencias de supuestas confrontaciones.

En una inspección de la comunidad, localizaron un inmueble con fuertes impactos de bala en fachada, puertas y ventanas, por lo que al proceder a verificar en su interior, en el patio posterior encontraron los cuerpos de una mujer y un hombre con disparos, vecinos solo identificaron a la mujer por su nombre.

Los elementos federales y estatales resguardaron la escena del doble homicidio y notificaron del hecho a la Fiscalía General del Estado, cuyos peritos arribaron a la vivienda para dar fe de las personas muertas a balazos y levantar evidencias y testimonios

