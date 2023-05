El Gobierno del estado de Guerrero, invierte 72 millones de pesos en infraestructura de salud, y abasto de medicamentos en las siete jurisdicciones regionales, 16 hospitales generales y 25 hospitales básicos, con ello realizó la inauguración del almacén central de la Secretaría de Salud.

"No hay nada más importante que la salud y la vida de las y los guerrerenses, no tenemos que escatimar en dinero, no lo vemos como un gasto, lo vemos como una muy buena inversión", afirmó la mandataria estatal, Evelyn Salgado Pineda.

Las nuevas instalaciones cuentan con infraestructura de primer nivel, equipamiento, cámara fría, camiones de carga, adecuaciones, aires acondicionados, sistema contra incendios, alerta sísmica, además de dotar de uniformes y vestuario al personal, entre otros.

Guerrero invierte 72 mdp en el sector salud. Foto: Especial

"Hemos atendido este rezago de abastecimiento de medicamentos, y de especialistas, en la Montaña, como nunca antes se había atendido; antes había un rezago impresionante en esta zona", mencionó.

Dichas acciones forman parte de la estrategia integral para garantizar el derecho a la salud con las cuales se busca terminar con el rezago en el sector salud en el estado de Guerrero, por lo que se develó la placa inaugural y realizó un recorrido por las áreas del almacén.

Acompañada por Aidé Ibarez Castro, titular de la Secretaría de Salud del estado, la gobernadora suriana develó la placa inaugural y realizó un recorrido por las áreas del almacén, donde fueron explicados los procesos y la función que realiza el personal, para que los medicamentos lleguen a tiempo a los pacientes

Evelyn Salgado Pineda gobernadora de Guerrero y Aidé Ibarez Castro titular de la Secretaría de Salud del estado, develan placa de inauguración de almacén central. Foto: Especial

En el recorrido, Evelyn Salgado Pineda convocó al trabajo, sobre todo a los que laboran en el sector salud; el cual, es prioritario para su administración y el estado, "vamos a seguir apoyando en todo lo que se requiera", reiteró la gobernadora emanada de Morena.







