Los 171 alumnos y el personal docente y administrativo de la Escuela Primaria "Profesor Rafael Ramírez Castañeda", recibieron su nuevo inmueble que construyó el gobierno de Guerrero, con una inversión de 14.4 millones de pesos.

Este centro de educación básica fue reubicado en otra zona de la ciudad capital del estado, en virtud de que resultó seriamente dañado, por los sismos.

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda aseguró a los presentes que su administración cumple con el compromiso de impulsar a la educación como una herramienta de transformación en Guerrero.

Dijo que por recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, se edificó en la colonia Industrial, porque donde estaba hay una falla geológica.

En el evento inaugural se explicó que el nuevo inmueble cuenta, en planta baja con dos aulas didácticas, una biblioteca, taller de cómputo y servicios sanitarios, mientras que, en el primer nivel, se construyeron cinco aulas adicionales y un acceso, mediante escaleras, la cual beneficiará a 171 estudiantes con espacios seguros, dignos y funcionales

En su mensaje, la gobernadora suriana afirmó: “La herramienta más poderosa que puede transformar al mundo es la educación. Y con educación transformamos vidas y espacios”.

Informó que en Chilpancingo se ha destinado una inversión en 75 planteles educativos, con acciones que buscan mejorar de forma integral la infraestructura escolar. “Le estamos apostando con todo a la educación, porque sin educación no hay desarrollo, no hay bienestar y no hay paz”, aseveró.

Asimismo, la mandataria anunció la construcción de un segundo edificio en esta misma escuela, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar aún más las condiciones del plantel.

