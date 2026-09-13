Culiacán, Sin.- Al comentar que la marcha celebrada este domingo para exigir la paz y la tranquilidad tiene el mismo objetivo que se trazó su gobierno, la mandataria estatal interina, Graciela Domínguez Nava, anunció que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, visitará Culiacán el 20 de septiembre.

Luego de asistir a la ceremonia del 179 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en la Novena Zona Militar, al comentar la celebración de una nueva marcha, indicó que se suma a esta demanda ciudadana, ya que su gobierno tiene como objetivo diseñar un plan integral para recuperar las calles y dar tranquilidad.

Sobre la gira presidencial por la capital del estado, explicó que aún se tiene en revisión los posibles espacios donde se van a desarrollar los actos de la agenda oficial, los cuales podrían ser programados a partir de la una de la tarde del domingo 20 de septiembre.

Dio a conocer que la jefa del ejecutivo federal está realizando una gira nacional para acercar los resultados de su segundo informe de gobierno a los ciudadanos, por lo que el hecho de recibirla en la capital del estado es importante y será de gran interés para el ciudadano.

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