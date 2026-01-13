Más Información
Mérida, Yucatán.- El Gobierno del Estado anunció la llegada de inversiones privadas por 3 mil 55 millones de pesos a Yucatán.
Los recursos se reflejarán en empleos, mayor dinamismo económico y nuevas oportunidades para miles de familias yucatecas.
Al respecto, el gobernador, Joaquín Díaz Mena, precisó que se trata de 11 proyectos de inversión y reinversión en sectores estratégicos como industria, logística, salud, educación, comercio y alimentos, que se desarrollarán en los municipios de Mérida, Umán, Hunucmá, Progreso y Kanasín que, en conjunto, permitirán la generación de más de dos mil 100 empleos directos e indirectos.
Ante representantes de las empresas Endémico —parque industrial y logístico desarrollado por Simca—, del proyecto de Amazon desarrollado por Frontier Industries, así como de Iassa, Unitec, Aproil, TGI Fridays México, Remix, Kinam, Grupo Lamosa, La Anita y Jugos Noble, el Gobernador reconoció la confianza de quienes deciden invertir en la entidad.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), Ermilo Barrera Novelo, reconoció el trabajo colaborativo con el sector empresarial y sostuvo que cada proyecto es prioritario y debe contar con el acompañamiento pleno del Gobierno del Estado.
En representación del sector empresarial, el coordinador regional del Comité Promotor de Inversiones y Fortalecimiento Empresarial, Alejandro Guerrero Lozano, señaló que estos proyectos estratégicos como la ampliación del Puerto de Altura, el Tren Maya de carga y nuevos parques de energía eólica fortalecen la competitividad del estado.
