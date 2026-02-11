Tlaxcala, Tlax.- La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Rommel Pacheco Marrufo, presentaron la Agenda Deportiva 2026 que incluye 24 eventos nacionales e internacionales con sede en los municipios de Tlaxcala y Apizaco. Las previsiones consideran la participación de 20 mil asistentes entre deportistas y entrenadores, una derrama de 200 millones de pesos y una ocupación de 22 mil noches-habitación.

En el auditorio de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, en Apizaco, el director de la CONADE, Rommel Pacheco Marrufo, reconoció que gracias al trabajo de la gobernadora se logró incrementar y potenciar las actividades deportivas, consolidando a Tlaxcala como un referente a nivel nacional e internacional que hoy le permite ser nuevamente sede de la Olimpiada Nacional 2026.

Destacó que la infraestructura deportiva de Tlaxcala está a la altura de otras entidades del país y del mundo, lo que permite traer eventos internacionales como el Grand Prix internacional, evento que se realizaría en París.

En su oportunidad, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Mocayo Cervantes, destacó que, del 23 de marzo al 2 de abril, Tlaxcala será sede de la fase regional del Campeonato Nacional 2026 de cinco disciplinas deportivas: atletismo, basquetbol, béisbol 5, voleibol y boxeo.

La Fase Final de la Olimpiada Nacional “CONADE 2026”, en su 30 aniversario, se realizará del 16 abril al 6 de junio y, por segundo año consecutivo, será sede de 10 disciplinas deportivas entre las que se encuentran tiro con arco, bádminton, taekwondo, gimnasia, patinaje artístico y de velocidad, con la llegada de más de 6 mil deportistas y entrenadores de todo el país.

Asimismo, por cuarta ocasión la entidad será sede del Mundial de Voleibol de Playa Tlaxcala 2026, del 18 al 22 de marzo, con la participación de 192 deportistas de 30 países, incluidos campeones olímpicos y mundiales, que dará la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

