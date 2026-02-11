Más Información

Mérida, Yucatán.- Unos 250 estudiantes de la Escuela Normal de Educación Primaria “Rodolfo Menéndez de la Peña” (ENEPY), cerraron este miércoles el acceso principal del plantel como medida de .

Los alumnos exigen la destitución inmediata del director, Hilario Leoncio Vélez Merino, a quien señalan por al interior de la institución.

Los normalistas denunciaron públicamente una serie de irregularidades que, aseguran, se han normalizado bajo la actual administración del plantel.

Estudiantes protestan en Yucatán (11/02/2026). Foto: Especial
Estudiantes protestan en Yucatán (11/02/2026). Foto: Especial

Acusan al director de , manipulación de procesos internos, hostigamiento y conductas misóginas contra el alumnado.

Asimismo, los estudiantes afirman que existen casos de y represalias académicas y administrativas contra quienes cuestionan decisiones de la dirección.

Los inconformes sostienen que alumnos y docentes han sido dados de baja de manera arbitraria por no “alinearse” a las órdenes del directivo, “lo que ha generado un clima de miedo e incertidumbre dentro de la escuela formadora de docentes”.

Estudiantes acusan al director de abuso de autoridad, manipulación de procesos internos, hostigamiento y conductas misóginas contra el alumnado (11/02/2026). Foto: Especial
Estudiantes acusan al director de abuso de autoridad, manipulación de procesos internos, hostigamiento y conductas misóginas contra el alumnado (11/02/2026). Foto: Especial

Los manifestantes informaron que ya existe una mesa de diálogo instalada; sin embargo, advirtieron que no liberarán el acceso al plantel hasta que una comisión de la Secretaría de Educación del Estado acuda personalmente y se concrete la remoción del director.

Los estudiantes reiteraron que no retrocederán en su demanda y mantendrán el bloqueo hasta obtener una respuesta concreta de las autoridades educativas.

