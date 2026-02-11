Más Información

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- Fuerzas estatales de seguridad y elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron por tierra y aire, y capturaron a tres presuntos integrantes del , en una comunidad del municipio de Ocozocoutla de Espinosa, donde además les aseguraron armas de fuego, vehículos y equipos tácticos.

En el despliegue los policías y militares aprehendieron a Mefiboset “N, Josué “N” y David “N”. Los sujetos al percatarse de la presencia de los uniformados "accionaron sus en la zona del tramo carretero Ocuilapa-Apic Pac".

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que "se aplicó el protocolo correspondiente para la contención y detención" de los sujetos armados, que estaban en posesión de tres armas largas, cuatro vehículos, dos motocicletas, 26 cargadores, 810 cartuchos y 3 chalecos balísticos.

Los detenidos dijeron que pertenecen al grupo delictivo Cártel Chiapas – Guatemala, uno de los en el territorio chiapaneco.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo agregó que los tres presuntos sicarios fueron puestos a disposición ministerial y judicial, donde se resolverá su situación legal.

El operativo de este miércoles en esa región Valle- Zoque se integra a la estrategia de seguridad aplicada por el gobierno estatal "para desarticular grupos delictivos" en el estado.

En las acciones y el despliegue de seguridad realizado por tierra y aire participaron agentes de Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, de la Guardia Estatal Preventiva , Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, así como de la Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República y elementos del Ejército Mexicano.

aov/cr

