Mérida, Yucatán.- Un indignante caso de fue reportando por vecinos del fraccionamiento Almendros de Ciudad Caucel, al poniente de la capital yucateca.

Se trata del presunto, de un perro y varias aves, que fueron encontrados sin vida a lo largo de la calle 84 por 88 y 81.

Los animales muertos corresponden a un perrito callejero de raza mestiza, color negro con amarillo, el cual presentaba espuma en el hocico, indicio que hace presumir un posible envenenamiento. En la misma calle fueron encontradas varias aves muertas.

Durante la inspección, también se encontraron croquetas esparcidas, las cuales presuntamente habrían sido utilizadas para, las cuales también fueron ingeridas por los pájaros.

Vecinos del fraccionamiento señalaron que no es la primera vez que ocurren hechos similares, por lo que decidieron realizar el reporte correspondiente, solicitando la intervención de las autoridades para evitar que estos actos se repitan. El caso quedó bajo investigación de agentes de la Fiscalía General del Estado.

