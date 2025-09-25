Más Información

La gobernadora de Quintan Roo, , celebró la aprobación en el Congreso del Estado de la reforma a la Ley contra la Extorsión.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, la mandataria estatal reconoció a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por impulsar la que fortalece el marco legal para que se tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, tratos crueles e incluso delitos electorales.

Felicita al Congreso de Quintana Roo

La gobernadora destacó que el Congreso de Quinta Roo aprobó por unanimidad la reforma al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de , puesto a que antes la facultad no estaba explícitamente establecida.

Mara Lezama felicitó a las diputadas y los diputados que votaron a favor de la reforma, destacando que este avance "fortalece el marco legal para combatir con mayor eficacia un delito que atenta contra la tranquilidad y la seguridad de las familias quintanarroenses y de todo el país".

