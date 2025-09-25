Más Información
Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo
Emiten orden internacional contra Silem García Peña, exregidor de Xalapa; lo vinculan a Naasón Joaquín y la Luz del Mundo
Trump firma orden ejecutiva que garantiza funcionamiento de TikTok en EU; Oracle vigilará el algoritmo
Morena prevé recorte de presupuestos; INE, Poder Judicial y Tribunal Electoral se aprobarán a la baja, dice Monreal
Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados
La gobernadora de Quintan Roo, Mara Lezama, celebró la aprobación en el Congreso del Estado de la reforma a la Ley contra la Extorsión.
Mediante un mensaje en su cuenta de X, la mandataria estatal reconoció a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por impulsar la estrategia nacional de seguridad que fortalece el marco legal para que se tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, tratos crueles e incluso delitos electorales.
Lee también Piden esclarecer ataque con arma de aire contra doctor en hospital IMSS-Bienestar de El Rosario, Sinaloa
Felicita al Congreso de Quintana Roo
La gobernadora destacó que el Congreso de Quinta Roo aprobó por unanimidad la reforma al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, puesto a que antes la facultad no estaba explícitamente establecida.
Mara Lezama felicitó a las diputadas y los diputados que votaron a favor de la reforma, destacando que este avance "fortalece el marco legal para combatir con mayor eficacia un delito que atenta contra la tranquilidad y la seguridad de las familias quintanarroenses y de todo el país".
Recuperan 11 tractocamiones y diversas dosis de droga durante operativo en Mineral de la Reforma, Hidalgo
aov/cr