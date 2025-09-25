La gobernadora de Quintan Roo, Mara Lezama, celebró la aprobación en el Congreso del Estado de la reforma a la Ley contra la Extorsión.

Mediante un mensaje en su cuenta de X, la mandataria estatal reconoció a la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, por impulsar la estrategia nacional de seguridad que fortalece el marco legal para que se tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad, extorsión, trata de personas, tortura, tratos crueles e incluso delitos electorales.

Lee también Piden esclarecer ataque con arma de aire contra doctor en hospital IMSS-Bienestar de El Rosario, Sinaloa

Felicita al Congreso de Quintana Roo

La gobernadora destacó que el Congreso de Quinta Roo aprobó por unanimidad la reforma al inciso A) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión, puesto a que antes la facultad no estaba explícitamente establecida.

Mara Lezama felicitó a las diputadas y los diputados que votaron a favor de la reforma, destacando que este avance "fortalece el marco legal para combatir con mayor eficacia un delito que atenta contra la tranquilidad y la seguridad de las familias quintanarroenses y de todo el país".

Reconocemos el trabajo y la propuesta de nuestra presidenta de México, @Claudiashein, quien, como parte de la estrategia nacional de seguridad, impulsa leyes generales que tipifiquen y sancionen delitos como secuestro, desaparición forzada, privación ilegal de la libertad,… pic.twitter.com/AJOicLPl3L — Mara Lezama (@MaraLezama) September 25, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr