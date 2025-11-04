Pachuca.- En un operativo realizado por fuerzas estatales y federales en el municipio de Cuautepec, Hidalgo, fue decomisado material que sería utilizado para la fabricación y comercialización de aproximadamente 27 millones de dosis de droga sintética.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, encabezada por Salvador Cruz Neri, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se ejecutó un cateo en un inmueble ubicado en dicha demarcación, en la región del Valle de Tulancingo.

En el sitio se aseguró material químico para la producción de drogas sintéticas, entre estos: cuatro mil litros de sustancias líquidas almacenadas en 20 tambos metálicos y cuatro mil 200 litros adicionales distribuidos en 21 tambos plásticos, todos llenos al 100%.

Autoridades resguardan contenedores con líquidos químicos para hacer drogas (04/11/2025). Foto: Especial

También fueron decomisados diversos precursores químicos, con lo que se evitó la elaboración de aproximadamente 27 millones de dosis de droga. Las autoridades señalaron que la producción de esta cantidad de estupefacientes, hubiera representado un grave riesgo para las familias hidalguenses, especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Además, se localizaron 102 dosis de marihuana y 233 dosis de sustancia granulada tipo crystal, todas empaquetadas para su distribución, así como equipo de telefonía y una motocicleta.

La droga, el material y lo asegurado quedaron a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado para las investigaciones correspondientes.

