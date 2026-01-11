Vientos del norte de hasta 107 kilómetros por hora, un drástico descenso de la temperatura, registros de cencelladas en zonas montañosas y lluvias intensas se han registrado en territorio veracruzano a consecuencia del paso del Frente Frío número 27.

A su paso por zonas de costa y montaña, se registró la caída de árboles, espectaculares y estructuras metálicas, así como encharcamientos por las fuertes lluvias, sin que se reporten –hasta ahora- hechos graves ni lesionados ni fallecidos.

Los vientos del norte alcanzaron hasta los 107.9 kilómetros por hora en la zona turística de Veracruz-Boca del Rio, donde autoridades locales atendieron caídas de árboles y espectaculares, pero sin mayores daños.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la zona de Laguna Verde, donde se asienta la nucleoeléctrica Laguna Verde, los vientos fueron de 102 kilómetros por hora; mientras que en la zona de montaña, como en la ciudad de Xalapa, fueron de 45 kilómetros.

Las más bajas temperaturas se presentaron en el Cofre de Perote, una región ubicada a 40 kilómetros de la capital Xalapa, donde hubo una intensa cencellada y un drástico descenso de la temperatura.

“En el Cofre de Perote se registraron temperaturas bajo cero, lo que provocó la presencia de cencellada y escarcha”, informó la jefa de Hidrometeorología de la Conagua Centro-Golfo, Jessica Luna Lagunes.

Si bien acaró que no hay caída de nieve, advirtió que debido a que continúan las bajas temperaturas y la presencia de humedad, existe cierta probabilidad que se presenten condiciones favorables para caída de aguanieve o nieve, principalmente en las partes más altas.

Las intensas precipitaciones pluviales se concentraron en la región sur de Veracruz, desde la zona selvática de Los Tuxtlas, hasta Coatzacoalcos, donde hay caída de árboles, encharcamientos y aumento en los niveles de los ríos y arroyos.

Ante este escenario, el Gobierno del Estado anunció que se decidió suspender las actividades escolares en 26 municipios del sur por pronóstico de lluvias intensas que seguirán en las próximas horas.

La Secretaría de Educación de Veracruz, determinó la suspensión de clases el lunes 12 de enero, en todos los niveles educativos con el objetivo salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Se trata de Acayucan, Agua Dulce, Ángel R. Cabada, Catemaco, Chinameca, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Nanchital, Oluta, Oteapan, Pajapan, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Soconusco, Soteapan, Tatahuicapan y Zaragoza.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones del pronóstico meteorológico oficial y a seguir las indicaciones de Protección Civil y autoridades locales.

