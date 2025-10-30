Más Información

El día de ayer quedó inaugurada la séptima edición del Festival del en donde a lo largo de un kilómetro se podrán observar momias, calaveras monumentales y altares en el “Túnel de la muerte”, que este año tendrán como invitados de honor a Real de Catorce (San Luis Potosí), Catemaco (Veracruz) y China.

Imagen que muestra una calavera monumental en el “Túnel de la Muerte” durante la inauguración del Festival del Día de Muertos, en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE
Imagen que muestra una calavera monumental en el “Túnel de la Muerte” durante la inauguración del Festival del Día de Muertos, en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE

Varias personas inician su recorrido por el “Túnel de la Muerte” durante la inauguración de la séptima edición del Festival del Día de Muertos en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE
Varias personas inician su recorrido por el “Túnel de la Muerte” durante la inauguración de la séptima edición del Festival del Día de Muertos en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE

Personas observan algunas momias de Guanajuato durante su visitan al “Túnel de la Muerte” en Guanajuato (México), el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE
Personas observan algunas momias de Guanajuato durante su visitan al “Túnel de la Muerte” en Guanajuato (México), el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE

Visitantes se toman fotografías al lado de calaveras monumentales en el “Túnel de la Muerte” donde fue colocado un altar en memoria de José Alfredo Jiménez, en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE
Visitantes se toman fotografías al lado de calaveras monumentales en el “Túnel de la Muerte” donde fue colocado un altar en memoria de José Alfredo Jiménez, en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE

Un alebrije monumental se observa en el Túnel de la Muerte” en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE
Un alebrije monumental se observa en el Túnel de la Muerte” en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE

Este año los invitados de honor del Festival del Día de Muertos en Guanajuato son: Real de Catorce (San Luis Potosí), Catemaco (Veracruz) y China. Foto: EFE
Este año los invitados de honor del Festival del Día de Muertos en Guanajuato son: Real de Catorce (San Luis Potosí), Catemaco (Veracruz) y China. Foto: EFE

Imagen que muestra una calavera monumental en el “Túnel de la Muerte” durante el Festival del Día de Muertos, en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE
Imagen que muestra una calavera monumental en el “Túnel de la Muerte” durante el Festival del Día de Muertos, en Guanajuato, el miércoles 29 de octubre de 2025. Foto: EFE

