En la tradición mazateca, para que las ánimas vengan a la Tierra a visitar a sus seres queridos deben recorrer un camino que es representado con los sombreros que usan los huehuentones -hombres del ombligo-, que prestan su cuerpo a las almas en estos días.

Mazatecos realizan ritual en el panteón de Huautla de Jiménez para recibir a las ánimas que visitarán a sus seres queridos, en Oaxaca, el 27 de octubre de 2025. Foto: Edwin Hernández/EL UNIVERSAL

La fiesta inicia con un ritual en el panteón municipal, con el que se pide permiso al “padre Sol” y a la “madre Tierra” para abrir los cuatro puntos cardinales y permitir el regreso de las almas de sus antepasados.

A diferencia de otras poblaciones, en la nación mazateca las almas empiezan a llegar cinco días antes del 1 y 2 de noviembre, y vuelven al inframundo hasta el 5 de noviembre de cada año.

Esta cosmovisión de los mazatecos de Santa María Chilchotla está representada en los sombreros que usan los huehuentones—los hombres del ombligo— que acuden al panteón esa noche de cada año para prestar sus cuerpos a las almas con el fin de que puedan visitar físicamente a sus familias y disfrutar de lo que les han preparado.

