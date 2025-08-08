Cuernavaca, Mor.- La Fiscalía Anticorrupción del Estado abrió una investigación contra la todavía secretaria de Hacienda, Mirna Zavala Zúñiga, al trascender la construcción de una casa en zona residencial de Cuernavaca con valor estimado en más de 15 millones de pesos, cuyo bien inmueble presuntamente no incluyó en su reciente declaración patrimonial.

La secretaria fue separada del cargo el lunes pasado pero termina su gestión el 15 de este mes.

“La carpeta de investigación está en fase de integración y la presunción de inocencia aplica para todas y todos los ciudadanos que llegan a tener un carácter de señalados en alguna carpeta de investigación. Vamos a darle continuidad y también la oportunidad que se aporten los elementos de una y de otra parte”, informó el fiscal Leonel Díaz Rogel.

El fiscal especializado informó que en este momento integran todos los elementos de investigación y posteriormente solicitarán la individualización de la secretaria de despacho.

La secretaria de Hacienda del gobierno de Morelos, Mirna Zavala Zúñiga, fue separada del cargo el lunes, luego de trascender que construye una casa con valor superior a los 15 millones de pesos en uno de los fraccionamientos habitacionales más exclusivos del estado.

La semana pasada la secretaria admitió ante la prensa la propiedad, sin embargo, dijo que sólo se trata del terreno con una cisterna y sus cimientos.

De acuerdo con un estado de cuenta del predio, con fecha del 31 de julio pasado, el terreno esta inscrito en copropiedad con Israel Sergio González Macedo, esposo de la secretaria y actual director del Registro Civil en el Estado de Morelos.

El predio tiene una superficie de 520 metros cuadrados y una base gravable de 3.1 millones de pesos. Su ubicación se encuentra en la colonia Vista Hermosa, considerada como una de las demarcaciones de mayor plusvalía en el estado.

En su conferencia del lunes pasado, la gobernadora Margarita González Saravia refirió que la salida de Mirna Zavala se debe a la unificación de las secretarías de Hacienda y Administración, para convertirla en Secretaría de Administración y Finanzas, como una estrategia de reordenamiento institucional y de modernización del aparato gubernamental, en congruencia con el modelo adoptado por el Gobierno de México.

“Lógicamente que al fusionar la Secretaría de Hacienda y la de Administración, ya solo sería un secretario y ella dijo que ha trabajado muchos años en el servicio público y tenía intención de jubilarse y de fortalecer su trabajo en la universidad”, dijo González Saravia.

Con esa medida, expuso la gobernadora, se busca simplificar los procesos administrativos, mejorar la coordinación intersecretarial y optimizar el uso de los recursos públicos.

Para la unificación de las dependencias, González Saravia informó que enviará al Congreso de Morelos una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, para armonizar el funcionamiento del Poder Ejecutivo estatal con las políticas y lineamientos del Gobierno de México, de esta manera se fortalecerá la coordinación interinstitucional.

