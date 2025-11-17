Cuernavaca, Mor.- El fin de semana largo lleva siete personas asesinadas en ataques registrados entre la mañana del sábado y este lunes, en cuatro municipios de las zonas oriente, sur y centro.

El primer homicidio violento ocurrió el sábado, alrededor de las 09:18 horas, cuando policías de Yecapixtla encontraron una bolsa negra con restos humanos en la calle Benito Juárez, de la colonia Juan Morales, en los límites con Cuautla.

En el sitio también fue localizado un mensaje atribuido a un grupo criminal. La víctima continúa en calidad de desconocida.

Ese mismo día, en el municipio de Yautepec pero por la noche, autoridades locales acudieron a un retorno sobre la carretera Cañón de Lobos, en la colonia El Copalar, donde estaba tendido el cuerpo sin vida de un hombre, con huellas de violencia. Los servicios de emergencia sólo confirmaron su deceso.

En Cuernavaca la violencia continuó el domingo. Minutos después de las 20:00 horas, un vehículo chocó contra la fachada de una vivienda en la avenida Sergio Estrada Cajigal, colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Cuernavaca. Dentro del automóvil fueron hallados un hombre y una mujer asesinados a balazos.

Este lunes, en el Pueblo Mágico de Tlaltizapán, sur del estado, vecinos de la colonia Amador Salazar reportaron detonaciones durante la madrugada y posteriormente encontraron los cadáveres de tres hombres sobre la calle Emiliano Zapata; todos tenían lesiones de arma de fuego. La zona fue asegurada y se localizaron casquillos percutidos.

Entre la mañana del sábado y la madrugada de este lunes, la violencia repuntó en el oriente del estado con cuatro agresiones a balazos en los municipios de Cuautla, Ayala y Yecapixtla. Los ataques dejaron únicamente daños materiales y casquillos percutidos; no hubo personas heridas ni detenidos.

