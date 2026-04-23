Hermosillo, Sonora. - La comunidad católica de Hermosillo despidió al arzobispo emérito José Ulises Macías Salcedo, quien falleció el 22 de abril de 2026, a los 86 años.

Su deceso generó muestras de pesar entre fieles, clero y autoridades eclesiásticas, que destacaron su trayectoria como formador de sacerdotes y guía cercano del pueblo.

Feligresía despide a arzobispo emérito José Ulises Macías Salcedo; destacan su legado pastoral. Foto: Especial.

Los servicios funerarios se llevaron a cabo en la Catedral Metropolitana de Nuestra Señora de la Asunción, donde se realizó velación el 22 y 23 de abril, así como la misa exequial la tarde del jueves, en un ambiente de recogimiento y oración.

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Durante las ceremonias, se subrayó que su vida fue un testimonio de fidelidad, servicio y amor a la Iglesia, así como su compromiso con la formación de generaciones de sacerdotes, a quienes acompañó con cercanía y vocación pastoral.

A través de sus canales oficiales, la Arquidiócesis de Hermosillo difundió un mensaje de despedida en el que retomó la cita bíblica: “He peleado el buen combate, he concluido la carrera, he conservado la fe” (2 Timoteo 4,7), como síntesis de su vida y misión.

Feligresía despide a arzobispo emérito José Ulises Macías Salcedo; destacan su legado pastoral. Foto: Especial.

El anuncio de su fallecimiento fue acompañado por un mensaje del arzobispo Ruy Rendón Leal, quien, en comunión con el presbiterio, la vida consagrada y los fieles laicos, convocó a la comunidad a unirse en oración bajo la esperanza cristiana de la resurrección.

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Tras la misa exequial, el cuerpo del arzobispo emérito fue sepultado en la propia catedral, conforme a su dignidad eclesiástica, en espera -como señala la tradición católica- de la resurrección futura.

Feligresía despide a arzobispo emérito José Ulises Macías Salcedo; destacan su legado pastoral. Foto: Especial.

Nacido en 1940, Mons. Macías Salcedo deja un legado de fe, comunión y compromiso pastoral que marcó a la Iglesia en el noroeste del país.

Fieles y autoridades coincidieron en reconocerlo como un pastor cercano, promotor de la unidad y referente espiritual para diversas generaciones.

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