Cancún, Q. Roo.- A la edad de 91 años de edad y debido a cuestiones de salud, Jesús Martínez Ross, primer gobernador constitucional de Quintana Roo, falleció anoche en Chetumal, después de permanecer varios días hospitalizado.

La noticia fue confirmada por la actual gobernadora del estado, “Mara” Lezama, quien afirmó que Martínez Ross marcó una nueva etapa en la historia política y administrativa del territorio, que en 1974 mutó de territorio federal a entidad federativa.

"En nombre del pueblo de Quintana Roo expreso mis más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descanse en paz", señaló Lezama Espinosa en un mensaje oficial.

Jesús Martínez Ross asumió la gubernatura en 1975, después de que el Congreso de la Unión declarara oficialmente a Quintana Roo como el estado número 30 de la República Mexicana.

Su mandato se extendió hasta 1981 y sentó las bases para la organización institucional de la joven entidad.

Originario de Chetumal, Martínez Ross se distinguió por ser el primer quintanarroense en encabezar el Poder Ejecutivo estatal bajo el esquema constitucional, lo que representó un parteaguas en la transición de Territorio Federal a Estado Libre y Soberano.

Durante su administración se crearon las primeras estructuras de gobierno, se impulsaron acciones para consolidar la capital del estado y se establecieron vínculos con el gobierno federal para atender las necesidades iniciales de la entidad.

Su papel fue relevante en el proceso de integración de Quintana Roo al pacto federal, así como en la consolidación de la vida política y social de la entidad, que comenzaba a desarrollarse bajo nuevas condiciones institucionales.

Con la muerte de Jesús Martínez Ross, Quintana Roo despide a una figura central de su historia reciente, cuyo legado permanece ligado a la consolidación del estado como parte de la federación mexicana, dijo la titular del Ejecutivo estatal.

