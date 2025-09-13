Tulum.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa encabezó una reunión de trabajo con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, Director General del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de asegurar el acceso libre a las playas de Tulum.

Lezama Espinosa destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del gobierno estatal con la conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales, así como con la promoción de un turismo responsable y sostenible.

Al evento asistieron representantes de instituciones como el INAH, la CONANP y autoridades del Grupo Mundo Maya, así como secretarios y funcionarios de diversas dependencias del gobierno de Quintana Roo.

Lee también Concretan acceso libre a Playa Mangle y Parque El Jaguar para residentes de Tulum