Más Información

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

SRE condena asesinato del mexicano Silverio Villegas en Chicago durante arresto de ICE

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Siete meses tras la pista de Hernán Bermúdez; así le siguieron los pasos de México a Paraguay

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Fiscalía de Paraguay coordina extradición de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Claudia Sheinbaum conmemora Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

Alicia Matías será cremada y despedida por sus hijas y esposo en ceremonia privada

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

VIDEO: Hernán Bermúdez vivía entre joyas, fajos de dinero, Prosecco y hasta alberca, en casa de Paraguay

Tulum.- La gobernadora de Quintana Roo, encabezó una reunión de trabajo con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, Director General del Grupo Mundo Maya, con el objetivo de asegurar el acceso libre a las playas de Tulum.

Lezama Espinosa destacó que este esfuerzo conjunto refleja el compromiso del gobierno estatal con la conservación y el acceso equitativo a los recursos naturales, así como con la promoción de un turismo responsable y sostenible.

Al evento asistieron representantes de instituciones como el INAH, la CONANP y autoridades del Grupo Mundo Maya, así como secretarios y funcionarios de diversas dependencias del gobierno de Quintana Roo.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses