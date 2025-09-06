Chetumal.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa anunció que los residentes de Tulum podrán ingresar de manera peatonal por Playa Mangle, en el acceso sur, y a través del Parque El Jaguar, presentando su identificación oficial (INE).

“Esto es solo el comienzo. Seguiremos trabajando incansablemente para garantizar que tanto locales como visitantes puedan disfrutar de las bellezas naturales que Quintana Roo ofrece”, añadió.

El acuerdo para lograr el paso libre surgió luego de una reunión de trabajo de la Gobernadora con el general Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco, director del Grupo Mundo Maya.

“Fue una reunión muy productiva. Juntos avanzamos con un enfoque claro: encontrar soluciones definitivas a las necesidades e inquietudes de la población de Tulum” declaró la Gobernadora al informar que hoy existe acceso libre y total a las playas de Tulum.

Asimismo, Lezama Espinosa agradeció a Grupo Mundo Maya por su compromiso y disposición para avanzar juntos en el bienestar de todas y todos.